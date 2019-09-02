МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. "Группа ГАЗ" представила на выставке коммерческого транспорта новую "Газель NN" с интеллектуальными помощниками водителю, она поступит в продажу в 2021 году, рассказал журналистам глава компании Вадим Сорокин.

"Новый легкий коммерческий автомобиль "Газель NN" разработан инженерами Горьковского автозавода в год 25-летия "Газели". Мы говорим о новой интеллектуальной платформе — это платформа, которая видит, слышит и взаимодействует с инфраструктурой. Платформа, которая обеспечивает безопасность для водителя. Новая платформа адаптирована как под использование двигателя внутреннего сгорания, так и (двигателя — ред.) на электротяге", — сказал Сорокин, пояснив, что производство новинки начнется в 2020-м, а продажи — в 2021 году.