МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе 2019 года выросли на 4,6% в годовом выражении, до 30 тысяч автомобилей, говорится в сообщении компании.

"За 8 месяцев 2019 года на российском рынке продано 233 684 легковых и легких коммерческих автомобиля LADA, что превышает прошлогодние показатели на 2,5%. В августе 2019 года реализовано 30 012 автомобилей LADA. Прирост по сравнению с августом 2018 года составил 4,6 процентного пункта", — сообщает компания. В августе прошлого года было реализовано 28 683 автомобилей.

Самой популярной LADA по итогам продаж с января по август 2019 года стала LADA Granta — было продано 85 766 автомобилей, что на 42,4% превышает показатели прошлого года. В августе 2019 года было продано 11 132 автомобилей LADA Granta.