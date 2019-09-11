МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Решение по сделке "Яндекс.Такси" с группой "Везет" будет принято до 11 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

"Срок рассмотрения ходатайства продлен на срок, установленный законом о защите конкуренции, на два месяца. Решение по сделке должно быть вынесено не позднее 11 октября", — сказали в ФАС.

Кроме того, замглавы ведомства Анатолий Голомолзин сообщил агентству, что ведомство получило позицию компании Gett по этой сделке. "Мы получили позицию Gett по этой сделке и изучим ее… Все лица вправе представить свою позицию о предполагаемом влиянии сделки на конкуренцию", — сказал он.

"Яндекс.Такси" 15 июля объявила о покупке программного обеспечения и колл-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за три года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Закрытие сделки ожидается до конца года. Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям.

Глава ФАС Игорь Артемьев в конце августа заявил в интервью РИА Новости, что не испытывает "большого восторга" по поводу этой сделки, однако ведомству еще предстоит закончить анализ рынка агрегаторов. Он говорил, что сделка может быть одобрена, если после слияния совокупная доля сервиса "Яндекса" не превысит 50% рынка.