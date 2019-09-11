МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. "Яндекс.Такси" в ответ на сообщения о подаче сервисом Gett жалобы в ФАС заявляет, что предоставляет в антимонопольную службу все документы, подтверждающие, что его сделка по покупке активов ГК "Везет" не ограничивает конкуренцию.

Ранее в среду директор Gett в России Максим Жаворонков сообщил РИА Новости, что компания подала в ФАС жалобу на сделку по покупке компанией "Яндекс.Такси" активов группы компаний "Везет". В Gett считают, что сделка негативна для рынка, создает барьеры для новых инвестиций в отрасль. По мнению Gett, в перспективе монопольное положение "Яндекс.Такси" негативно скажется на потребителях и таксистах. В ФАС заявили, что получили жалобу Gett и изучат ее.

В "Яндекс.Такси" не согласны с такой позицией. "Сделка не ограничивает конкуренцию и не создает барьеры для работы на рынке. Мы предоставляем ФАС все необходимые материалы для обоснования своей позиции", — сказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси". Там отметили, что цель сделки – ускорить развитие такси в регионах, улучшить безопасность поездок, а также расширить поддержку региональных таксопарков и водителей.

"Яндекс.Такси" 15 июля объявил о покупке программного обеспечения и call-центров группы "Везет", работающей в 123 городах России, и намерении вложить за 3 года около 8 миллиардов рублей в развитие такси в регионах РФ. Закрытие сделки ожидается до конца года. Текущие акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до 71,5 миллиона долларов при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям.