МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Американская компания Ford Motor Co. заявила об отзыве почти 340 тысяч машин в странах Северной Америки в связи с проблемой с рамой сидений.

"Затронутые автомобили оборудованы сидениями с электроприводом, и рамы сидений могут иметь острые края. Пользователь может коснуться острых краев,… что представляет риск травмы", — говорится в релизе. Компания сообщает о 31 известном случае травм руки в связи с выявленной проблемой.

Отзыв затрагивает некоторые автомобили Ford Explorer 2017 года, из них почти 312 тысяч отзываются в США, 23,4 тысячи — в Канаде и чуть более 3 тысяч — в Мексике, что суммарно составляет чуть более 338 тысяч машин. Затронутые отзывом автомобили были произведены на заводе в Чикаго с 13 февраля 2016 года по 25 октября 2017 года.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.