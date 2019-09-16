МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Почти 50 тысяч сотрудников компании General Motors вышли на забастовку в США в понедельник утром, сообщает газета New York Times.

По данным издания, объединенный профсоюз рабочих автопромышленности не пришел к соглашению с General Motors и проголосовал единогласно за проведение акции протеста. Сообщается, что забастовка началась в полночь и стала первой подобной акцией с 2007 года.

Профсоюз пытается добиться от компании повышения зарплат работников, восстановления работы заброшенных заводов, увеличения количества рабочих мест и сокращения разницы в оплате труда между новыми и давно работающими в GM сотрудниками. Компания, в свою очередь, хочет, чтобы сотрудники оплачивали большую часть медобслуживания, а также увеличили продуктивность и приспособляемость.

Как отмечает телеканал CNBC, забастовка, в зависимости от ее продолжительности, может обойтись компании в сотни миллионов долларов. Президент США Дональд Трамп ранее отреагировал на ситуацию с компанией и профсоюза. "Снова General Motors и объединенный профсоюз рабочих автопромышленности. Встретьтесь и заключите сделку", — написал он в Twitter.