МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России в январе-августе 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,3% и составил 1,01 миллиона единиц, следует из сообщения Росстата.

При этом в августе производство сократилось на 3% к августу 2018 года, а к июлю 2019 года — выросло на 8,6%, следует из статистики. Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Выпуск автобусов массой до 5 тонн вырос за восемь месяцев на 44,9% — до 12,7 тысячи штук. В августе показатель вырос на 27,6% в годовом выражении и снизился на 9,6% в месячном.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн в январе-августе снизился на 42,5% — до 9 тысяч единиц. В августе показатель снизился на 49,8% к августу 2018 года и на 18,9% к июлю 2019 года, говорится в сообщении Росстата.

Выпуск грузовиков в первом полугодии снизился на 0,8% в годовом выражении, до 95 тысяч единиц. В августе этот показатель уменьшился на 0,2% в годовом выражении и на 1,2% по отношению к июлю 2019 года, говорится в статистике ведомства.