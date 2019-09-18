МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе за январь-август 2019 года сократились на 3,2% в годовом выражении, до 10,52 миллиона единиц, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Из пяти крупнейших рынков, почти все показали снижение. Сокращение продаж во Франции и Италии составило по 3%, в Великобритании — 3,4%, в Испании — 9,2%. При этом на крупнейшем рынке — в Германии — показатель вырос на 0,9%. Самое сильное снижение отмечено в Швеции — на 15,9%, а самый значительный рост — в Литве, на 39,4%.

Продажи новых автомобилей в Европе автопроизводителя PSA Group сократились в годовом выражении на 0,4%, Volkswagen Group — на 4,5%, Renault — на 4,7%.

В августе продажи новых автомобилей в ЕС упали на 8,4%, до 1,042 миллиона автомобилей. Такая динамика объясняется высокой базой августа прошлого года с исключительным ростом на 31,2%, за которым последовало снижение из-за внедрения новой процедуры проверки WLTP.

По данным ACEA, продажи французского автопроизводителя PSA Group в августе снизились на 5,1% в годовом исчислении, Volkswagen Group — на 7,7%, Renault — на 23,6%.