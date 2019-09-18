МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), а также Сергей Студенников, владевший сетью алкомаркетов "Красное&Белое", закрыли сделку по объединению ритейлеров в единый розничный бизнес.

Об этом намерении предприниматели объявили в январе. В результате объединения сетей образуется третий по размеру оборота российский ритейлер. Сейчас под вывесками "Дикси", "Бристоль" и "Красное&Белое" в России работает более 13 тысяч магазинов.

"Сейчас де-юре все процедуры объединения завершены", — сказал Студенников журналистам в среду.

По его словам, теперь холдинговая компания DKBR Mega Retail Group Limited стала владеть и будет управлять всем розничным бизнесом трех торговых сетей. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву принадлежит 51%, Студенникову — 49%.

Выручка объединенной компании в 2019 году планируется в 800 миллиардов рублей, отметил Студенников.

Он рассказал, что обсуждение возможной сделки стороны начали около семи лет назад, а в конце прошлого года переговоры уже были на финишной стадии.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Объединенная компания торговых сетей "Красное&Белое", "Бристоль" и "Дикси" не планирует IPO, сообщил журналистам совладелец объединенной сети Сергей Студенников.

Предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), а также Студенников, владевший сетью алкомаркетов "Красное&Белое", в среду объявили о закрытии сделки по объединению ритейлеров в единый розничный бизнес.

"IPO предполагает под собой — запускать в капитал ещё кого-то. Этот кто-то будет требовать какие-то вещи, которые могут оказаться несовместимы с конъюнктурой рынка здесь и сейчас… Это дополнительная проблема, на самом деле, и с точки зрения управления оно всегда будет менее эффективно", — сказал Студенников.

"Тех инструментов, которые используются на сегодняшний день, вполне достаточно для развития и дальнейшей работы, поэтому смысл выхода на IPO отсутствует", — отметил он, добавив, что несмотря на то, что с точки зрения рынка компания не является публичной, с точки зрения населения страны, потребителей она является открытой, и этого вполне достаточно.