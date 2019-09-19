МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Выходец из PSA Group Оливье Морне сменит Яна Птачека на посту вице-президента "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу, говорится в сообщении компании.

"С 1 октября 2019 года Ольвье Морне займет пост исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ". В этой должности он сменит Яна Птачека, который продолжит свою карьеру в периметре Groupe Renault", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Морне является выпускником Международной бизнес-школы ESSEC, с 1996 года он работал в PSA Peugeot Сitroen, в разные периоды отвечая за продажи и маркетинг, а также за качество и удовлетворенность клиентов. С 2016 года Морне работал в должности главного исполнительного директора автомобильной компании Changan PSA — совместное предприятие в Китае.

"С 2016 года Ян проделал отличную работу по преобразованию Lada в современный, быстроразвивающийся и самый продаваемый автомобильный бренд в России, радикально переформатировав дилерскую сеть, улучшая клиентский сервис и бренд-коммуникации. В настоящее время марка занимает 21% на рынке России, и это наилучший результат за последние 8 лет. Модели Granta и Vesta являются самыми продаваемыми в России", — отметил заслуги Птачека глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис.