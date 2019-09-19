МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Парк автомобильной техники в России на 1 июля 2019 года насчитывал 52,4 миллиона штук, пишет Аналитическое агентство "Автостат".

84% от общего числа машин составляют легковые автомобили, это 44,1 миллиона штук.



8% приходится на легковые коммерческие автмообили — 4,1 миллиона машин.



Свыше 7% — грузовые авто — 3,8 миллиона единиц.



Автобусы занимают менее 1% от общего числа автопарка РФ — 400 тысяч штук.



Что касается стран-производителей легковых автомобилей, то на территории РФ больше всего автотехники иностранного производства. На долю иномарок приходится 62,4%. Это 27,5 миллиона единиц.

На первом месте — авто из Японии (22%, 9,9 миллиона штук).

Южная Корея на втором месте (11,4%, свыше 5 миллионов машин).

Каждая десятая легковушка в РФ — немецкая — 4,5 миллиона машин.