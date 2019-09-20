МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Цены на легковые автомобили в России за последние пять лет выросли на 76%, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат".

"По результатам исследования динамики цен на новые легковые автомобили в России эксперты аналитического агентства "Автостат" пришли к выводу, что их стоимость в нашей стране за последние пять лет выросла на 76%", — говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты "Автостата" выяснили, что рост стоимости автомобилей полностью компенсировал падение рубля по отношению к основным мировым валютам. Отмечается, что с большой долей вероятности, цены на автомобили продолжат расти, правда, уже за счет других факторов. Эксперты отметили, что одной из очевидных и постоянных причин является "инфляция, которая никуда не исчезает".