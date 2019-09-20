МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Запрет использования бензиновых и дизельных автомобилей, счетчики тепла в каждой квартире и прекращение разведки новых месторождений нефти позволят РФ внести весомый вклад в предотвращение изменения климата на планете, говорится в докладе российского отделения Greenpeace "Что России делать с климатическим кризисом?"

Предваряя меры по сдерживанию климатических изменений, в докладе приводятся следующие факты: последствия изменения климата могут привести к потерям до 2% ВВП к 2030 году. Кроме того, если выбросы парниковых газов не будут сокращены, снижение ВВП на душу населения в России может составить уже 3% к 2050 году и 9% к 2100 году.

Эксперты Greenpeace предлагают срочные меры, которые необходимо принять, чтобы сократить выбросы СО2 и тем самым затормозить темпы изменения климата. Это внедрение поквартирного учета тепловой энергии, развитие возобновляемой энергетики, прекращение разведки новых месторождений нефти и газа, запрет использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году.

Кроме того, "зеленые" предлагают стимулировать россиян использовать железнодорожный транспорт вместо авиации.

Также Greenpeace призывает к более эффективному и оперативному тушению природных пожаров, что уменьшит выбросы СО2.