ЛОБНЯ (Московская область), 20 сен — ПРАЙМ. Узбекский Ravon возобновил продажи машин в России, хочет продать 34 тысячи авто в 2020 году и вывести на рынок в общей сложности 7-8 моделей в 2022 году, рассказали журналистам представители дистрибьюторских компаний производителя и топ-менеджеры Uzauto Motors.

Начинает продажи Ravon, тем не менее, с уже известных россиянам моделей — R2 (Chevrolet Spark), R3 Nexia (Chevrolet Aveo) и R4 (Chevrolet Cobalt), пояснил гендиректор "УзАвтоцентра" Сарвар Кадыров. "Эти три модели будут поставляться по двум логистическим линиям. R2 и R4 будут поставляться из Узбекистана, а одна модель, которая на сегодняшний день более двух лет собирается в Казахстане в Кустанае — Nexia R3 — будет поставляться из Казахстана. Мы до конца года планируем завезти в РФ более 10 тысяч автомобилей и планируем на следующий год довести долю до 2%. Мы где-то продадим 34 тысячи автомобилей, у нас такие планы", — пояснил топ-менеджер.

Первые партии машин уже прибыли в Россию, и несколько единиц уже было продано в Уфе, говорит начальник управления развития продаж, послепродажного обслуживания и экспорта компонентов Uzauto Motors Шухрат Мирсамуков. "В наших ближайших планах стоит задача увеличения модельного ряда до 7-8 моделей. Новые автомобили будут отличаться дизайном, экономичностью и качеством. На данном этапе эти модели будут на базе единой платформы. Мы планируем развиваться в этом направлении, так как развитые компании по производству автомобилей давно переходят на этот путь", — добавил он.

"Расширение модельного ряда до 7-8 моделей в партнерстве с GM — это 2022 год, машины будут поставляться в Россию", — объяснил управляющий директор Uzauto Motors Александр Сахапов. По его словам, рассматривается также вопрос поставок кроссовера наподобие Chevrolet Tracker (Opel Mokka), а модель Ravon Gentra (Chevrolet Lacetti) в Россию не приедет, потому что инвестиции для приведения ее в соответствие с российскими стандартами сейчас неочевидны.

Говоря о вариантах локализации производства на территории РФ, Сахапов отмечает, что Uzauto Motors прорабатывает этот вопрос с черкесским "Дервейсом", но в то же время обсуждает и вариант с приобретением завода GM в Санкт-Петербурге.

"Сейчас рассматриваем, посмотрим. Нам надо войти на рынок и начать продажи. Мы находимся в своем ценовом сегменте. Для меня целесообразно понять, какая реакция рынка будет на наши автомобили, какую долю рынка мы по факту займем, и оттуда уже будем принимать решение, стоит организовывать здесь сборочное производство, или можно поставлять из Узбекистана. В лучшее время мы занимали здесь 4% рынка", — пояснил топ-менеджер, добавив, что поставки в текущих условиях являются прибыльными для компании.