МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ликвидация старейшей британской туристической компании Thomas Cook не отразится на деятельности "дочернего" российского туроператора "Интурист", проблем у российских туристов не будет ни юридически, ни по факту, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора "Интурист" Виктор Тополкараев.

Британский туристический гигант Thomas Cook объявил о ликвидации после провала переговоров с кредиторами и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч – граждане Британии. Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.

"Случилось то, что случилось, чего никто не мог ни предположить, ни ожидать. Однако "Интурист" — это самостоятельная операционная компания, действующая в рамках российского юридического поля. Поэтому нас ситуация с Thomas Cook касается только информационным фоном. Операционно "Интурист" остается совершенно независимым, производственная система у нас своя, контрактинг у нас свой, полетные программы у нас свои, через британское казначейство мы не работаем", — сказал Тополкараев.

По словам руководителя "Интуриста", аналогичная ситуация будет и на других иностранных рынках присутствия Thomas Cook. "Это скандинавский рынок Северной Европы и китайский рынок. Они так же будут продолжать работать и выполнять все свои обязательства. Для нас ничего, кроме негативного информационного фона, не поменяется. Структурно в компании "Интурист" пока ничего меняться не будет", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Тополкараев уверен, что неприятности, с которыми сейчас могут столкнуться многие клиенты Thomas Cook за рубежом, не коснутся российских туристов. "Интурист" имеет свои собственные контракты с зарубежными партнерами, мы не работаем через централизованный контрактинг. Наши коллеги за границей, с одной стороны, знают, что мы дочерняя структура Thomas Cook, но с другой стороны, у нас независимые с ними отношения. Поэтому проблем у российских туристов не будет ни юридически, ни по факту", — уверен он.

Тополкараев рассчитывает, что хорошая репутация и долгий опыт работы "Интуриста" помогут ей преодолеть негативный информационный фон, вызванный сообщениями о ликвидации Thomas Cook.

"Понятно, что информационный фон сейчас крайне негативный. В этой связи определенные имиджевые потери компания "Интурист" может понести. Но я надеюсь, что своей хорошей репутацией и долгой безупречной работой мы докажем всем партнерам и клиентам, что беспокоиться не о чем. Мы как работали, так и будем работать", — заверил собеседник агентства.

Банкротство Thomas Cook может повлечь сокращение 22 тысяч рабочих мест, в том числе 9 тысяч в Соединенном Королевстве. Правительство Великобритании уже заявило, что создаст специальную рабочую группу по решению проблемы, связанной с ситуацией вокруг Thomas Cook, и выделит средства на ликвидацию последствий.