МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Около 140 тысяч немецких туристов сейчас путешествуют по путевкам обанкротившейся британской туристической компании Thomas Cook, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на компанию.

Кроме того, "около 21 тысячи человек забронировали путевки с датой отъезда сегодня и завтра", рассказали изданию в компании.

Как сообщило на своем сайте немецкое подразделение Thomas Cook после объявления о банкротстве головной компании, оно не может гарантировать, что забронированные поездки c датами выезда 23 и 24 сентября состоятся. Продажа всех путевок остановлена.

"Мы сейчас изучаем последние варианты. Если они потерпят неудачу, мы будем вынуждены заявить о банкротстве для Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH и Bucher Reisen & Öger Tours GmbH, а также, возможно, для других компаний", — говорится в заявлении.

Ранее британский туристический гигант Thomas Cook после провала переговоров с кредиторами объявил о ликвидации и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч – граждане Британии. Это возвращение может стать крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время.