МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Официальный представитель Skoda на российском рынке "Фольксваген груп рус" отзывает 1242 автомобиля Skoda Octavia и Yeti из-за возможных дефектов двигателя, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с 2014 по 2015 год. "Причиной отзыва автомобилей с двигателями 1,2 литра и 1,6 литра являются винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые могли ослабнуть. Из-за этого дефекта масло может вытечь и попасть на проезжую часть", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для замены регулятора фаз газораспределения. Все работы будут бесплатны для владельцев.