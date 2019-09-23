МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor и компания Aptiv создадут совместное предприятие (СП) в сфере беспилотных автомобилей, сообщается в релизе компаний.

"Aptiv и Hyundai Motor Group сегодня объявили о том, что компании создадут СП в сфере автономного вождения", — говорится в релизе.

Каждая компания получит долю в 50% в новом СП стоимостью 4 миллиарда долларов. Hyundai Motor вложит в новое предприятие два миллиарда долларов, из них 1,6 миллиарда долларов денежными средствами и 400 миллионов в виде прочих видов услуг и активов. Aptiv предоставит свою технологию беспилотного вождения, интеллектуальную собственность и около 700 сотрудников.

СП будет заниматься разработкой технологий автономного вождения 4 и 5 уровней классификации SAE. Совместная фирма начнет тестировать автономные системы вождения в 2020 году, а выход полностью готовой платформы запланирован на 2022 год.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы. Число сотрудников превышает 250 тысяч человек.

Компания Aptiv образовалась после разделения Delphi Automotived в 2017 году на две компании. Занимается разработками в сфере беспилотного вождения. Штаб-квартира располагается в Дублине, Ирландия.