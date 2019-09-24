МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Американское подразделение японского автопроизводителя Nissan отзовет более 1,2 миллиона машин из-за особенности в настройках камеры заднего вида, допускающей отсутствие видимости заднего обзора, говорится в сообщении Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA).

"Камера заднего вида и настройки дисплея могут быть изменены таким образом, что изображение заднего обзора не будет доступно, и система запомнит эти настройки при следующем переключении на задний ход", — объясняется в сообщении. Такая характеристика не соответствует федеральным требованиям безопасности, отмечает NHTSA.

Отзыв затрагивает почти 1,23 миллиона автомобилей Nissan 2018-2019 годов выпуска ряда моделей, в том числе Nissan Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Pathfinder, Infiniti и другие. Ожидается, что отзыв начнется 21 октября.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.