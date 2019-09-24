БЕРЛИН, 24 сен — ПРАЙМ. Прокуратура немецкого Брауншвейга предъявила обвинения в манипулировании рынком трем бывшим и действующим топ-менеджерам автоконцерна Volkswagen, говорится в заявлении ведомства, распространенном во вторник.

Речь идет об исполнительном директоре Герберте Диссе, председателе наблюдательного совета Хансе Дитере Пёче, а также бывшем исполнительном директоре Мартине Винтеркорне

"Упомянутые бывшие или действующие члены совета директоров Volkswagen AG обвиняются в том, что они, в нарушение своих юридических обязательств, преднамеренно слишком поздно информировали финансовый рынок о связанных с так называемым "дизельным скандалом" существенных платежных обязательствах концерна в миллиардах (евро) и таким образом оказали незаконное влияние на рыночный курс акций компании", — говорится в заявлении прокуратуры.

В соответствии с немецким законом о торговле ценными бумагами, правления представленных на бирже компаний обязаны информировать о событиях, которые могут влиять на стоимость акций, к примеру, о возникновении значительных финансовых рисков. Согласно обвинению, данные обязательства были нарушены Диссе, Пёчем и Винтеркорном в ходе расследования об уровне реальных вредных выбросов в дизельных двигателях Volkswagen ЕА189.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала", когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.