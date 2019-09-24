МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Прокуратура Штутгарта оштрафовала автомобильный концерн Daimler на 870 миллионов евро за нарушения, связанные с "дизельным скандалом", сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

В июне этого года таблоид Bild сообщил, что федеральное автомобильное ведомство Германии (BKA) обязало автоконцерн Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI "из-за недопустимого отключающего оборудования", которое позволяет манипулировать показателями системы выбросов. Концерн отрицал обвинения.

"Прокуратура Штутгарта установила нарушения обязанностей по надзору отделом по сертификации транспортных средств по халатности в период с 2008 года. Это привело к тому, что дизельные транспортные средства получили официальную лицензию, несмотря на то, что их выбросы оксида азота в некоторых случаях не соответствовали нормам", — говорится в сообщении прокуратуры

Отмечается, что Daimler не стал обжаловать решение. Компания должна выплатить штраф в течение шести недель.

Летом 2018 года стало известно, что прокуратура Германии ведет расследование в отношении трех сотрудников производителя запчастей Robert Bosch GmbH относительно их участия в "дизельном скандале" Volkswagen. Прокуроры также отметили, что они проводят расследование в отношении неизвестных сотрудников Bosch по делу о возможных манипуляциях с показателями выбросов у автомобилей концерна Daimler.

Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала", когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.