МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Сервис поиска попутчиков для совместного использования автомобиля BlaBlaCar приобрел компанию по поиску и покупке автобусных билетов Busfor, говорится в сообщении BlaBlaCar.

Сумма сделки не раскрывается. В сообщении отмечается, что приобретение позволит BlaBlaCar увеличить свое присутствие в регионе с населением более 300 миллионов человек.

Busfor — сервис, через который можно купить автобусные билеты на рейсы более 7 тысяч перевозчиков в странах Центральной и Восточной Европы. В январе 2019 года BlaBlaCar вышел за рамки карпулинга и открыл доступ к платформе для автобусных операторов. За это время более 500 регулярных перевозчиков стали партнерами компании.

"Объединив усилия с Busfor, BlaBlaCar получит уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, к которым подключены автовокзалы и автостанции в регионе с населением более 300 миллионов человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приобретение соответствует стратегии развития BlaBlaCar: компания стремится стать глобальным маркетплейсом для автодорожных поездок, объединив на одной платформе карпулинговые и автобусные предложения. Объединение BlaBlaCar и Busfor не предполагает сокращения сотрудников компаний или приостановки действующих партнерств. Менеджмент обеих компаний сохранит свои позиции в рамках общей структуры.

"Эта сделка — большое событие в истории цифровой трансформации автобусного рынка. Люди покупают билеты на самолет или поезд онлайн, но за билетом на автобус по-прежнему ходят в кассу. Это очень неудобно для пассажиров. Впереди нас ждут революционные перемены на рынке пассажирских автобусных перевозок", — приводятся в сообщении слова генерального директора BlaBlaCar Россия Ирины Рейдер.