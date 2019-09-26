МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в августе 2019 года выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,3% — до 92,2 тысячи штук, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Как отмечает организация, это первый рост показателя за последние 15 месяцев. При этом производство автомобилей для внутреннего рынка в минувшем месяце выросло на 15,2%, до 18,7 тысячи штук, а машин, направляемых на экспорт — на 0,6%, до 73,4 тысячи. На экспорт в августе пришлось 79,7% произведенных в Великобритании автомобилей.

"Хотя рост всегда приветствуется, за сегодняшними цифрами скрывается тенденция к снижению", — приводятся в релизе слова главы SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes). Он отметил, что перед автомобильным сектором Великобритании продолжают стоять такие сложности как напряженность в международной торговле, а также политическая и экономическая неопределенность в Великобритании.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Борис Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без, причем неясно, как это заявление сочетается с новым законом. Европейский совет 17-18 октября проведет заседание, которое станет, по сути, последней возможностью ЕС и Британии прийти к каким-либо договоренностям до дедлайна Brexit.