МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Укладка электропроводящего цементобетона для подогрева дорог зимой окажется неоправданно дорогой и целесообразна только в историческом центре Москвы, сообщили РИА Новости автоэксперты, комментируя предложение специалистов из РосдорНИИ использовать в России так называемые "теплые дороги".

Согласно исследованию экспертов РосдорНИИ, в условиях сильных снегопадов в России недостаточно быстро вывозится снег с проезжей части, что провоцирует замедление движения транспорта. Для решения этой проблемы специалисты предлагают использовать так называемые тёплые дороги – электропроводящий цементобетон. В исследовании также отмечается, что ЭПБ можно укладывать только вдоль краёв проезжей части.

"Я думаю, что это в любом случае будет очень затратно.., потому что помимо того, что у нас есть снегопады, у нас еще есть и проблемы с температурой воздуха, которая может опускаться ниже тридцати градусов. И если это и возможно, то в основном в каких-то теплых регионах. Но не в умеренной полосе, не в континентальной и тем более не в Сибири… Если это хотят сделать на Тверской улице, отдельно взятой, или в центре Москвы, да, это действительно возможно", – рассказал руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев.

Целесообразность тех или иных методов борьбы со снегом на дорогах, по мнению Канаева, зависит от климатических особенностей региона. Например, в Якутии или в Красноярском крае автомобилистам намного удобнее, если снег будет попросту "закатываться", в центральной части России в весенний период возможно искусственное доведение снега до таяния.

"Со снегопадами придумали всего один эффективный способ борьбы: это или лопата, или техника, которой достаточное количество в городах-миллионниках. А против гололеда во многих странах используют гранитную крошку", – считает руководитель общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль.

"Тёплые дороги", по его словам, можно сделать только на закрытых контролируемых территориях, например в историческом центре Москвы или в специальных пешеходных зонах.