МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Toyota Motor нарастит свою долю в другом японском автоконцерне Subaru Corp до 20% в рамках соглашения о расширении партнерства, говорится в сообщении Toyota.

Toyota уже является крупнейшим акционером Subaru — ей принадлежит 16,83% акций компании.

"Между нашей компанией и Toyota существует альянс, история которого насчитывает уже 14 лет. За это время мы углубили наши связи в различных областях, такие как разработка продукции, производство и продажи, в том числе с помощью обмена кадрами. Шаг вперед в наших отношениях позволит улучшить возможности реагировать на развитие автомобильных технологий и другие требования, а также ускорить прогресс в создании еще более совершенных автомобилей", — приводятся в сообщении слова президента Subaru Томоми Накамуры (Tomomi Nakamura).

В конце августа Toyota заключила соглашение о создании альянса с другим японским автопроизводителем — Suzuki. В рамках данного соглашения Toyota купит 4,9% акций Suzuki за 96 миллиардов иен (907 миллионов долларов), а Suzuki приобретет акции Toyota на открытом рынке на сумму 48 миллиардов иен (453,6 миллиона долларов).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.

Subaru — японская компания, специализирующаяся на производстве легковых и грузовых автомобилей. Компания основана в 1953 году.