МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министерство юстиции США начнет расследования в отношении ряда автопроизводителей, которые столкнулись с антимонопольным расследованием относительно их соглашения с Калифорнией по вопросу выбросов парниковых газов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Месяцем ранее, в августе, Ford Motor Co., Honda Motor Co., BMW AG и Volkswagen заключили соглашение с Калифорнийским советом по воздушным ресурсам о сокращении выбросов, производимых автомобилями на 3,7% в год, начиная с 2022 до 2026 года.

"Автопроизводители, столкнувшиеся с антимонопольным расследованием относительно соглашения о выбросах, производимых автомобилями, встретятся с министерством юстиции США на следующей неделе, так как регулятор задается вопросами о политической стороне вопроса", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что принятое соглашение может "нарушать федеральные антимонопольные законы", в результате чего министерство юстиции США решило провести расследование.