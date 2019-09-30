МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Система автоматического перерасчета каско и ОСАГО через смартфон появится в России в ближайшие 7 лет, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Что касается так называемой "справедливой страховки", сегодня никаких технологических ограничений для внедрения не существует. И в рамках "Автонет" уже тестировалось несколько моделей, и я лично тестировал, когда едешь в автомобиле, и у тебя на смартфоне в режиме реального времени стоимость твоего каско пересчитывается в зависимости от того, насколько быстро и насколько правильно ты едешь. То есть если человек начинает "лихачить", стоимость каско у него на смартфоне начинает расти", — рассказал он.

При этом в случае с ОСАГО в настоящее время возникает вопрос с распространением сервиса на всех автомобилистов. "ОСАГО должно быть всех у нас по закону, и такого количества устройств для всех, на которых можно было бы это развернуть, пока нет. Поэтому я бы сказал, что это перспектива ближайших 3-5-7 лет, в зависимости от разных сценариев", — указал он.

"Я думаю, что как минимум часть ассоциации страховщиков на горизонте 3-5-7 лет такие продуты выведут, уже такие системные и постоянные, а не экспериментальные", — добавил Песков.