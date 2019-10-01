МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Минимальная стоимость аренды автомобиля Hyundai на сутки составит 3 тысячи рублей, говорится в сообщении компании.

"Хендэ Мотор СНГ" объявляет цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility. С помощью мобильного приложения клиент сможет оформить подписку на модели Creta, Tucson, Santa Fe (5- и 7-местная версии) и 8-местный H-1. Все автомобили будут представлены в топовых комплектациях", — сообщает компания.

Так, в рамках сервиса клиентам будет доступно три тарифных плана — Freedom, который предполагает подписку на авто от месяца до года, Country — от одного дня до месяца и City — от часа до суток, поясняет Hyundai.

"Все тарифы Freedom включают ежемесячный пробег 2,5 тысячи километров или 30 тысяч в год. В случае подписки на 12 месяцев клиент может выбрать оптимальный для себя пробег в 1 тысячу километров в месяц (12 тысяч в год), уменьшив ежемесячный платеж. Подписка Country – это возможность взять автомобиль на несколько дней или недель для деловых поездок, выезда за город или путешествий. Стоимость подписки Country на Santa Fe будет составлять от 5,55 тысячи рублей в сутки, на Tucson — от 4,05 тысячи, на Creta — от 3 тысяч рублей и H-1- от 5,05 тысячи в сутки. Подписка City – это возможность протестировать новые кроссоверы Hyundai, представленные в топовых комплектациях", — объясняет компания.

Отмечается также, что приложение Hyundai Mobility для мобильных устройств будет доступно с 14 октября, после регистрации клиенту станут доступны онлайн-бронирование и онлайн-оплата выбранного по подписке автомобиля, забрать забронированный авто можно будет на территории 12 официальных дилерских центров Hyundai в Москве.