МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Mitsubishi сократила продажи в России в сентябре на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3774 автомобилей, сообщает официальный дистрибьютор марки в РФ "ММС Рус".

"В сентябре компания реализовала 3774 автомобиля, что на 9% меньше показателей аналогичного периода 2018 года (4153 штуки). По сравнению с августом 2019 году рост продаж составил 13% (август 2019 — 3345 штук)", — говорится в сообщении.

Тройка лидеров в сентябре осталась без изменений. Так, первое место занимает Mitsubishi Outlander — 2412 авто, из них 427 — новый семиместный Outlander (в августе — 2150). На втором — рамный внедорожник Pajero Sport — 475 машин (в августе 497). Третье место сохранил за собой ASX — его продажи составили 492 авто (в августе 284).

"В сентябре наши продажи продемонстрировали положительную динамику, благодаря вовремя принятым мерам по поддержке продаж, например запуск новых комплектаций для Outlander и привлекательные тактические предложения", — отметил президент и главный исполнительный директор "ММС Рус" Осаму Иваба, слова которого приводятся в сообщении.