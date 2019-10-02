МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Следственный комитет в среду попросил заключить под стражу заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о мошенничестве. Он обвиняется в хищении 250 миллионов рублей, заявил в Басманном суде следователь во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В 2016 и 2017 годах занимался хозяйственными вопросами в компании "Аэрофлот". Александров обвиняется в хищении 250 миллионов рублей",- заявил следователь. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, Александров организовал заключение договоров со сторонними адвокатами, но все работы по ним выполняли юристы компании.

Кроме него, по делу проходят еще три человека, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу",- сказала собеседница агентства.

При этом прокурор просит не заключать под стражу Александрова по делу о хищении, а избрать домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где рассматривается ходатайство следствия об издании меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Я считаю, что можно ограничиться домашним арестом", — заявила прокурор.

Сам Александров также попросил не заключать его под стражу.

СК завел дело о мошенничестве, совершенном группой лиц, по факту хищении средств "Аэрофлота". Следователи предъявили обвинение Александрову, бывшему директору юридического департамента "Аэрофлота" Татьяне Давыдовой, а также адвокатам КАМО "Ваш адвокатский партнёр" Александру Сливко и Дине Кибец.

"По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров, действуя в составе организованной группы с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец, с целью хищения денежных средств ПАО "Аэрофлот", организовал заключение с данными адвокатами четырех договоров на оказание юридических услуг. Однако выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот", — сказала Петренко.

По ее словам, для исполнения этих договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов не менее 250 миллионов рублей "на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ".