МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в России в сентябре выросли на 1,1% в годовом выражении — до 31,516 тысячи машин, за девять месяцев — на 2,4%, до 265,2 тысячи автомобилей, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

"В сентябре 2019 года в России продано 31,516 тысячи Lada (+1,1% к сентябрю 2018 года). Суммарно по итогам трех кварталов 2019 года в России продано 265,2 тысячи автомобилей Lada, что на 2,4% превышает показатели за аналогичный период 2018 года", — сообщает компания.

Более трети проданных в сентябре машин пришлось на семейство Lada Granta - своих покупателей нашли 11,208 тысячи машин, что на 13% больше, чем в сентябре 2018 года, а по итогам 9 месяцев в РФ продано 96,974 тысячи Granta, рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 38%, отмечает "АвтоВАЗ". Продажи Vesta выросли на 4,4% в сентябре — до 9,452 тысячи штук и на 9,6% за три квартала — до 83,5 тысячи машин, подсчитала компания.

"Положительную динамику продемонстрировали и коммерческие версии Lada, в сентябре продан 1,131 тысяча автомобилей. Это самый высокий показатель за 2019 год, и на 13,8% выше, чем в сентябре 2018 года. Наибольшей популярностью пользуется фургон Largus. С января по сентябрь продан 6,771 тысячи автомобилей, что составляет 84% от объема продаж коммерческих Lada", — пояснила компания.