МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в сентябре в России снизились на 0,2% в годовом выражении до 157 129 штук, следует из сообщения Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

При этом за январь-сентябрь 2019 года в России было продано 1,271 миллиона новых легковых машин и LCV, что на 2% ниже по сравнению с тем же периодом 2018 года, следует из статистики АЕБ.

АЕБ снизила прогноз продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России на 2019 год с 1,87 миллиона до 1,76 миллиона штук.

В прежнем прогнозе ожидался рост показателя по сравнению с предыдущим годом на 3,9%, теперь ожидается снижение на 2,2%.

"С учетом оставшихся трех месяцев в текущем году АМС (комитет автопроизводителей АЕБ — ред.) ожидает годового результата 1,76 миллиона штук, что проецирует тот же слабо негативный тренд на конец года. Здесь присутствует элемент неопределенности – возможность еще одного существенного увеличения утилизационного сбора в 2020 году, что, по сведениям, обсуждается в правительстве. Если такое решение будет принято на самом деле, то это поставит вопрос о долгосрочной перспективе российского автомобильного рынка в целом. Однако краткосрочно продажи импортных автомобилей могут получить искусственное ускорение, конечно, за счет продаж в последующий период", — комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2018 году в России выросли на 12,8% по сравнению с 2017 годом, до 1,8 миллиона машин.