МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Средний рост цен на авиабилеты эконом-класса по направлениям внутри России по итогам восьми месяцев составил 5,9% в годовом выражении, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"По данным мониторинга, за восемь месяцев 2019 года темп роста средних цен на авиабилеты эконом-класса по внутрироссийским направлениям составил 5,9% к аналогичному периоду 2018 года. Незначительное опережение темпов инфляции связано с ростом спроса: на 8% увеличилось количество перевезенных пассажиров и на 10% вырос пассажиропоток (количество пассажиро-километров в полете)", — говорится в сообщении.

Как отметили в службе, по ряду направлений выявлены более высокие темпы роста средних цен: из Москвы в Красноярск, Архангельск, Оренбург, в направлении Дальнего Востока, а также во внутрирегиональных перевозках авиакомпании "Аврора" на Дальнем Востоке.

"Материалы по данным фактам направлены в территориальные органы ФАС России для выяснения обстоятельств и принятия мер реагирования. Кроме того, будут проверены цены на авиатопливо в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска", — сообщает служба.

При этом служба отмечает, что любые заявления об "ожидаемом" резком росте цен на авиабилеты и попытки создания ажиотажного спроса на туристические и другие услуги будут рассмотрены ФАС на предмет недобросовестной конкуренции.