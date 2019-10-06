МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Сбербанк России через ООО "Цифровые активы" стал единственным владельцем компании "Сбер.Авто", сообщает РБК.

Отмечается, что данная фирма с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. рублей была зарегистрирована 2 октября в Москве. Ее учредителем выступает структура "Цифровые активы", которая контролируется банком.

Основной вид деятельности "Сбер.Авто" — разработка компьютерного программного обеспечения. Однако фирма может работать в области связи, IT, обработки данных, а также вести вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.