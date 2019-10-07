МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Выходец из "АвтоВАЗа" Ян Птачек назначен генеральным директором Renault Россия, сообщила пресс-служба компании.

"Совет директоров Renault Россия объявляет о назначении Яна Птачека на должность генерального директора с первого ноября 2019 года", — говорится в сообщении Renault.

Как сообщает компания, Ян Птачек сменит Андрея Панкова, который покидает компанию по причинам личного характера. В своей деятельности Птачек будет находиться в подчинении у Николя Мора, старшего вице-президента, операционного директора региона Евразия Groupe Renault.

"С момента назначения Андрея Панкова на пост генерального директора Renault Россия компания многого достигла, успешно приняв вызовы изменяющего рынка. Я хочу выразить благодарность Андрею за его вклад в развитие Renault Россия и Groupe Renault в целом. Желаю ему успехов в новых начинаниях", — отметил Мор, слова которого приводятся в сообщении.