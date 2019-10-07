МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" отзывает 3,994 тысячи машин Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 3,994 тысячи автомобилей марки Lada Granta. Программа мероприятий представлена "АвтоВАЗом", являющимся официальным изготовителем Lada на российском рынке. Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя", — сообщает ведомство.

"На транспортных средствах будет выполнена замена обратного клапана усилителя тормоза. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", — информирует Росстандарт.