МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Экс-глава ритейлера "Магнит" Ольга Наумова стала главой логистического бизнеса Sollers, говорится в сообщении Sollers.

Наумова стала генеральным директором логистической компании Lorus SCM и будет управлять инвестициями Вадима Швецова, основного акционера "Лоруса", в других логистических бизнесах, включая компании "Пасифик Лоджистик" и "Новая логистическая компания".

В задачи нового гендиректора войдут разработка и реализация консолидированной стратегии развития логистических активов, а также создание и запуск логистических сервисов на базе собственных цифровых платформ, поясняет компания.

"Логистический бизнес обладает огромным потенциалом роста и увеличения доходности за счет развития новых бизнес-моделей и создания цифровых сервисов, устраняющих существующие неэффективности в цепях поставок. Ольга Наумова имеет не только богатый опыт управления логистикой в ритейле, но и обладает стратегическим видением развития логистики как целого комплекса инновационных решений", — отметил Швецов. По его словам, Наумова будет управлять развитием логистического бизнеса в качестве партнера — с назначением на пост генерального директора "Лоруса" она также получит долю в капитале компании.

Кроме этого, Наумова займет пост заместителя генерального директора Sollers и будет участвовать в разработке новой стратегии группы как интегратора сервисов так называемой "умной мобильности", а также в запуске новых проектов Sollers в этом направлении.

"Логистика в масштабах РФ — сама по себе сфера весьма интересная. Развитие цифрового логистического бизнеса даст возможность создания новой модели построения системы общения потребителя со средой. У нас есть наработки, "пилоты", которые позволят в перспективе возглавить эти изменения", — прокомментировала свое назначение Наумова.