ТОКИО, 8 окт — ПРАЙМ. Президентом и генеральным директором японской автомобильной корпорации Nissan станет ее 53-летний главный управляющий Макото Утида, сообщили во вторник агентство Киодо и сайт газеты "Никкэй" со ссылкой на принятое корпоративное решение.

Главным исполнительным директором станет 49-летний индиец Ашвани Гупта, занимавший такой же пост в автомобильной компании Mitsubishi, которая входит в альянс с Nissan и Renault.

Утида начал работать в Nissan с 2003 года и также является президентом китайской автомобильной корпорации Dongfeng Motor.

В ноябре 2018 года был арестован бывший президент Nissan и глава его альянса с Renault и Mitsubishi Карлос Гон. Арестовали его по обвинениям в финансовых нарушениях и уклонении от налогов. Сейчас он под домашним арестом.

Компания объявила, что действия Гона нанесли ущерб в 35 миллиардов иен (около 327 миллионов долларов), хотя адвокаты с этим не согласны.

После ареста Гона обязанности главы Nissan исполнял Хирото Саикава, но в середине сентября он тоже ушел в отставку. Внутреннее расследование в Nissan показало, что Саикаве были необоснованно переплачены 47 миллионов иен (около 434 тысяч долларов) в качестве премий, с чем и связывают его отставку.

Преемнику Саикавы, как утверждало агентство Киодо, предстоит восстановить пошатнувшиеся связи с Renault, чтобы компания смогла конкурировать на автомобильном рынке.

Ситуация дошла до того, что Nissan — второй по величине производитель автомобилей в Японии — объявил о планах сокращения 12,5 тысячи рабочих мест в предстоящие три года.