МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из России в январе-августе 2019 года вырос на 27,8% в годовом выражении, до 73,4 тысячи штук, в августе из страны было вывезено 8,9 тысячи легковых машин, что на 11% меньше, чем в июле 2019 года, следует из данных Федеральной таможенной службы.

При этом в денежном выражении за первые восемь месяцев 2019 года экспорт легковых авто вырос на 32,1% в годовом выражении, до 1,051 миллиарда долларов, но в августе экспорт в деньгах снизился на 14,2% по сравнению с июлем, до 133 миллионов долларов, говорится в статистике ФТС.

Экспорт грузовиков из России в январе-августе вырос на символические 0,1% в годовом выражении и составил 8,4 тысячи машин, в денежном выражении рост составил 12,7%, до 218,5 миллиона долларов. В августе же вывоз грузовиков из страны снизился на 3,2% по сравнению с июлем, до 1,1 тысячи штук, снижение в деньгах составило 13,5%, до 29,4 миллиона долларов.

ИМПОРТ

Импорт легковых машин в Россию за восемь месяцев 2019 года вырос на 5,7% в годовом выражении – до 196,7 тысячи штук, в августе – снизился на 7,2% по сравнению с июлем, до 25,5 тысячи, следует из данных Федеральной таможенной службы.

При этом в стоимостном выражении импорт легковых машин в январе-августе 2019 года вырос на 13,3% в годовом выражении — до 5,194 миллиарда долларов. В августе этот показатель составил 650,4 миллиона долларов, что на 10,2% меньше июля, следует из статистки ФТС.

Импорт грузовиков за восемь месяцев вырос в количестве на 18,5%, до 18,6 тысячи штук в годовом выражении, но в деньгах снизился на 1,2% — до 1,302 миллиарда долларов. В августе ввоз грузовых машин снизился на 2,1% к июлю и составил 2,4 тысячи единиц техники, в деньгах импорт в августе упал на 16% к июлю — до 124 миллионов долларов.