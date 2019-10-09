МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-сентябре 2019 года снизился на 3% к аналогичному периоду 2018 года – до 78,2 тысячи единиц, в сентябре вырос на 1,8% — до 9 тысяч единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Лидерство на этом рынке по-прежнему удерживает GAZ, реализация которого по сравнению с сентябрем 2018 года выросла на 7,4% — до 4,1 тысячи автомобилей. Таким образом, этот бренд занимает более 45% рынка новых LCV. На втором месте находится другой отечественный производитель — УАЗ, с показателем 1,2 тысячи единиц (-5,7%). Третью строчку занимает американский Ford (1,1 тысячи штук; +1,9%)", — говорится в сообщении.

Также в сентябре в пятерку лидеров вошли Lada с показателем 1 тысяча автомобилей (+20,5%) и Volkswagen (456 штук; —0,7%).

По данным агентства, лидером модельного рейтинга остается отечественная GAZ Gazelle Next: объем продаж в сентябре составил 2,6 тысячи единиц, показав максимальный рост (+20,7%). Вторую строчку рейтинга занял американский Ford Transit с результатом 1011 штук (+2%), а третью — Lada Largus VU (829 автомобилей; +20%).