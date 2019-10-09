МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Nissan отзывает 161 тысячу 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, произведенные c января 2007 по август 2014 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта.

На автомобилях будут заменены газогенераторы подушки безопасности пассажира. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.