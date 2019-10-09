С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт — ПРАЙМ. Hyundai планирует запустить завод по производству бензиновых двигателей в Санкт-Петербурге в октябре 2021 года, сообщил гендиректор "Хендэ Виа Рус" О Сынгхун на встрече с вице-губернатором города Евгением Елиным.

"Мы планируем открыть завод с производственной мощностью 330 тысяч двигателей в год, который будет функционировать в три смены. Объем производства планируем на уровне 233 тысячи двигателей, из которых более 20% будет поставляться на экспорт. Старт массового производства запланирован на октябрь 2021 года. На заводе будет создано более 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит порядка 12,7 миллиарда рублей", — отметил О Сынгхун.

Как уточнили в правительстве Петербурга, проект строительства нового завода не входит в ранее подписанный специальный инвестконтракт (СПИК). В настоящее время обсуждается подписание СПИК с Hyundai WIA, входящую в глобальную группу компаний Hyundai.

В декабре 2018 года власти Санкт-Петербурга и завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" подписали СПИК, в рамках которого вложения компании в развитие производства в северной столице составят порядка 16,6 миллиарда рублей. Третьей стороной контракта выступает Минпромторг РФ.

Общий объем инвестиций в рамках СПИК может составить более 35 миллиардов рублей с учетом вложений не только автозавода, но и компаний-поставщиков. Согласно материалам Hyundai, СПИК предусматривает также строительство научно-исследовательского центра.

Hyundai Motor Company запустила автозавод в Петербурге ("Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус") в сентябре 2010 года. Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai. Завод за 8 лет работы выпустил более 1,7 миллиона автомобилей. В этом году на заводе в Петербурге планируется выпустить более 240 тысяч машин.