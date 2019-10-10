МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. ГИБДД России совместно с министерством транспорта РФ прорабатывают изменения в правила дорожного движения, которые использования электросамокатов, гироскутеров и моноколес на дорогах России, заявил журналистам заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, генерал-майор полиции Владимир Кузин.

"На сегодняшний день нормативно данные "транспортные средства" и механические устройства передвижения не определены. Совместно с Минтрансом России идет разработка изменений в правилах дорожного движения, которые будут регламентировать в понятийном аппарате подобные устройства, какие из них могут допускаться для участия в движении и каким образом они должны двигаться по тротуарам, по проезжей части, по велодорожкам", — заявил Кузин.

Как объяснил представитель ГИБДД, связана подобная инициатива с тем, что подобные транспортные средства становятся все более и более доступными и популярными, в том числе среди детей.