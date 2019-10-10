МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Число проездов по платным дорогам в РФ в 2019 году вырастет на 7-8% за счёт ввода новых участков платных и повышения интенсивности использования открытых ранее, сообщил журналистам первый зампред правления госкомпании "Автодор" Игорь Астахов.

Пользователи платных дорог совершили в 2018 году 110 миллионов проездов, 44% автомобилистов пользуются транспондерами, сообщал в марте глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"То, что выше, чем в 2018 году, однозначно. Естественно, больше, во-первых, ввели очередные платные участки, ну и в целом просто на сравнимых участках интенсивность выше, чем в 2018 году…. Около 7-8% рост (составит по сравнению с 2018 годом — ред.)", — сказал Астахов.

Он также сообщил, что за девять месяцев 2019 года смертность на платных трассах снизилась на 25%. "На четверть количество погибших снизилось за сравнимый период (9 месяцев — ред.), на 25% смертность ниже, чем в прошлом году", — сказал Игорь Астахов.

В настоящий момент в доверительном управлении "Автодора" находится дорога от Москвы до аэропорта "Домодедово" — федеральная трасса А-105, а также трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина" и М-4 "Дон". Государственная компания осуществляет их комплексную реконструкцию. Кроме того, "Автодор" является ответственным исполнителем строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург" и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Общая протяженность трасс превышает 3,3 тысячи километров, протяженность платных участков — более 1,4 тысячи километров.