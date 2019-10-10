МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Появление тёплых дорог, дорог с автоматическим подогревом и посыпкой в России возможно, сообщил журналистам директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков.

В сентябре СМИ писали, что российские специалисты из РосдорНИИ предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.

"Технологий много, в частности тёплые дороги тоже могут быть, если позволяет ресурсная база определённая — какая-то котельная рядом, ещё что-то…. Думаю, да", — сказал Волков, отвечая на вопрос, могут ли в России появиться тёплые дороги.

"Конечно, доживём (до того момента, как тёплые дороги появятся в РФ — ред.), сейчас как раз активно развиваем тот самый институт РосдорНИИ, у которых много различных технологий, наработок довольно таких прогрессивных…. Тёплые дороги не совсем правильно, есть разные истории — где-то подогрев, где-то они автоматически просыпаются…. Знаете, когда в Москве выходят транспортные средства чистить дороги, все встаёт. Поэтому если в какой-то момент какие-то улицы были бы подогреваемы, возможно, и для трафика (сказалось бы благотворно — ред.)", — добавил он.

По словам Волкова, применение таких технологий возможно, например, на Камчатке за счёт горячих источников. "Я вот верю, что, например, на Камчатке такая технология будет реализована — горячие источники, их вполне могли бы пустить (на эти цели — ред.). У них такой же климат, как в Скандинавии, Скандинавия этим пользуется. Могут попробовать, почему нет", — сказал директор департамента Минтранса РФ.

В свою очередь первый заместитель председателя правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Игорь Астахов считает, что сделать в России тёплые дороги возможно, но экономической эффективности в этом нет, поэтому "Автодор" такую технологию не рассматривает.

В настоящий момент в доверительном управлении "Автодора" находится дорога от Москвы до аэропорта "Домодедово" — федеральная трасса А-105, а также трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина" и М-4 "Дон". Государственная компания осуществляет их комплексную реконструкцию. Кроме того, "Автодор" является ответственным исполнителем строительства новой скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург" и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Общая протяженность трасс превышает 3,3 тысячи километров, протяженность платных участков — более 1,4 тысячи километров.