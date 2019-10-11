МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Ликинский автобусный завод" (ЛиАЗ) отзывает 114 автобусов "Круиз" в России из-за несоответствия машин отдельным требованиям регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 74 автобуса ЛиАЗ-5290, реализованные с декабря 2017 года по настоящее время, и 40 автобусов ЛиАЗ-5291, реализованные с декабря 2014 по август 2017 года (коммерческое наименование моделей — "Круиз").

"По результатам испытаний автобуса ЛиАЗ "Круиз", проведенных Росстандартом в аккредитованной лаборатории, выявлен ряд документарных и конструктивных несоответствий требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", и их реализация приостановлена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам дополнительных испытаний и утверждения технических решений будет рассмотрен вопрос о возобновлении реализации, а владельцы находящихся в эксплуатации автобусов смогут предъявить их для ремонта. В частности, в рамках программы мероприятий будут заменены подушки сидений, усилены их крепления и крепления багажных полок.

ЛиАЗ проинформирует владельцев автобусов, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить машины в ближайший дилерский центр для ремонта. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.