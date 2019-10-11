МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Более 60% россиян готовы перейти на беспилотный автомобиль, следует из презентации исследования рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

"Свыше 60% опрошенных уже сейчас готовы использовать беспилотный транспорт", — следует из презентации, представленной на международном форуме "Автонет". Исследование проводилось летом 2019 года, данные выборки представлены не были.

Среди плюсов беспилотников респонденты выделили безопасность — 30% и возможность заниматься другим делом во время езды — 55%. Среди минусов указали невозможность влияния на ситуацию — 29%, возможность хакерского взлома — 16%, возможность технического сбоя — 51%.

Согласно презентации, общий объем рынка частных беспилотных автомобилей в мире ожидается на уровне 60 миллиардов долларов к 2030 году. Доля России составит 5%. "Общий прогнозный объем мирового рынка дополнительных сервисов в автомобиле к 2030 году превысит 3 триллиона долларов. Автомобиль становится комфортной средой для текущих дел и отдыха человека, открывает возможности для мобильных сервисов с учетом геолокации. Оборот мирового автопрома будет расти преимущественно за счет дополнительных сервисов в автомобиле", — отмечается в документе.

"Прогнозируется, что в 2040 году в мире будет продано около 60 миллионов электромобилей, что составит 55% рынка легковых автомобилей. Причины роста: ужесточение требований к выбросам выхлопных газов, субсидирование приобретения электромобиля, дифференцированное налогообложение на основе экономии топлива или количества выбросов, привилегии (льготное пользование парковкой, платными дорогами, выделенными полосами) и стимулирование развития зарядной инфраструктуры (инвестиции, налоговые льготы)", — также говорится в исследовании.

Согласно прогнозу "Автонет", к концу 2020 года на российских дорогах будет более 6 миллионов персональных легковых автомобилей, подключенных к системе экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС и около 3 миллионов пользователей "умного страхования".