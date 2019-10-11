МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Глава Renault Тьерри Боллоре уходит в отставку через 10 месяцев после назначения на данный пост, временным заместителем назначена Клотильда Дельбо (Clotilde Delbos), говорится в сообщении компании.

"Совет директоров принял решение завершить полномочия Тьерри Боллоре на должности главного исполнительного директора (CEO) Renault SA и президента Renault s.a.s с немедленным вступлением изменений в силу", — говорится в сообщении по итогам заседания совета в пятницу.

Тьерри Боллоре был назначен главой компании в конце января текущего года. С ноября прошлого года он исполнял обязанности временного руководителя компании после ареста Карлоса Гона.