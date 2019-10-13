МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Porsche совместно с американской авиационной компаней Boeing хотят разработать новый летательный аппарат премиум-класса. Как сообщает пресс-служба Porsche, новый аппарат можно будет эксплуатировать в городе.

Новый аппарат будет представлять из себя летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой.

В качестве силового агрегата устройство будет оснащено электрическим двигателем.

Porsche и Boeing планируют создать международную группу экспертов и разработчиков, которая займется изучением различных аспектов воздушного транспорта мегаполисов и городов, а также распределение городского движения в воздушном пространстве.

Концерн Porsche провел исследование, которое прогнозирует стремительный рост рынка городского воздушного транспорта в 2025 году. Компания связывает это с тем, что на сегодняшний день самолеты намного быстрее и эффективнее занимаются пассажирскими перевозками относительно других видов транспорта.

Дополнительным преимуществом новых летающих аппаратов компания-производитель видит низкие затраты при эксплуатации таких устройств.