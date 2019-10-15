МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин внёс на рассмотрение в Московскую городскую думу законопроект об освобождении владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, говорится в материалах президиума правительства Москвы.

"Владельцы электромобилей освобождаются от уплаты транспортного налога. Льгота вводится на 5 лет – до 31 декабря 2024 г. – и призвана стимулировать расширение использования экологически чистого электротранспорта", — говорится в сообщении.

Также льгота в размере 97% от исчисленной суммы налога на имущество организаций вводится в отношении парков развлечений. "Данная льгота призвана стимулировать создание и эксплуатацию в Москве парков развлечений в целях развития столичной индустрии отдыха и привлечения туристов", — поясняется в материалах президиума.

Также законопроект "О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения" продлевает на 5 лет льготу по налогу на имущество уплачиваемого от кадастровой стоимости, в отношении: сертифицированных гостиниц, зданий, фактически не используемых в торгово-офисных целях.

"Данные льготы были введены в 2015 году, и за это время доказали свою эффективность: они востребованы большинством налогоплательщиков", — говорится в сообщении.

Помимо этого, законопроект предполагает установить в 2020 году стоимость патента на право занятия трудовой деятельностью иностранцам в размере 5,359 тысячи рублей в месяц, для сравнения в 2019 году его стоимость составляла 5 тысяч рублей в месяц.